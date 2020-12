Natale di sangue: due accoltellamenti in 24 ore nel Lecchese (Di venerdì 25 dicembre 2020) Olginate (Lecco), 25 dicembre 2020 " Vigilia di sangue a Olginate . Un 34enne è stato accoltellato in pancia. Ora è ricoverato in ospedale a Lecco. E' successo ieri sera sul lungolago di Olginate. Ad ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 25 dicembre 2020) Olginate (Lecco), 25 dicembre 2020 " Vigilia dia Olginate . Un 34enne è stato accoltellato in pancia. Ora è ricoverato in ospedale a Lecco. E' successo ieri sera sul lungolago di Olginate. Ad ...

CpiMaci : RT @IlPrimatoN: Una rivoluzione di avanguardia e tradizione: con il 'Natale di sangue' si concludeva cent'anni fa l'epopea di Fiume https:/… - IlPrimatoN : Una rivoluzione di avanguardia e tradizione: con il 'Natale di sangue' si concludeva cent'anni fa l'epopea di Fiume - SimonPazienza : @BenedettaFrucci @tommasosauro Ho visto persone rovinarsi senza la cannabis Ho visto persone non rovinarsi con la c… - bigini_roberto : 9. DIVENTATO TEMPIO DELLO SPIRITO SANTO! NON METTERE IN FUGA UN OSPITE COSÌ ILLUSTRE CON UN COMPORTAMENTO RIPROVEVO… - bari_times : Cento pasti caldi distribuiti ai più poveri: solidarietà per la Vigilia di Natale al Preziosissimo Sangue… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale sangue Cento anni dal "Natale di Sangue": si chiudeva il sogno di Fiume Liberoquotidiano.it Natale di sangue: due accoltellamenti in 24 ore nel Lecchese

Olginate (Lecco), 25 dicembre 2020 – Vigilia di sangue a Olginate. Un 34enne è stato accoltellato in pancia. Ora è ricoverato in ospedale a Lecco. E' successo ieri sera sul lungolago di Olginate. Ad a ...

I migliori giochi natalizi - articolo

Alberi luccicanti, camini accesi, cioccolata calda, magari neve fuori dalla finestra. In quest'atmosfera più natalizia che mai, siete pronti: pantofole ai piedi e joypad in mano. Ma a cosa giocare? No ...

Olginate (Lecco), 25 dicembre 2020 – Vigilia di sangue a Olginate. Un 34enne è stato accoltellato in pancia. Ora è ricoverato in ospedale a Lecco. E' successo ieri sera sul lungolago di Olginate. Ad a ...Alberi luccicanti, camini accesi, cioccolata calda, magari neve fuori dalla finestra. In quest'atmosfera più natalizia che mai, siete pronti: pantofole ai piedi e joypad in mano. Ma a cosa giocare? No ...