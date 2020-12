Lockdown, città deserte: Natale ai tempi del virus (Di venerdì 25 dicembre 2020) Le festività in Italia, zona rossa, tra restrizioni, coprifuoco, bar e ristoranti chiusi. I dati indicano che i contagi scendono, ma troppo lentamente Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Le festività in Italia, zona rossa, tra restrizioni, coprifuoco, bar e ristoranti chiusi. I dati indicano che i contagi scendono, ma troppo lentamente

paolorm2012 : Roma e il Natale in lockdown: città vuota e lunare tra controlli e iniziative di solidarietà - gattorosarosa : Roma e il Natale in lockdown: città vuota e lunare tra controlli e iniziative di solidarietà - thewolfnephilim : @rosaliedebuchin Oddio l’ho un po’ abbandonato per finire Pokémon Sword and Shield e la Mia cittá sarà piena di fio… - Rietilife : VIDEO - L'insolito Natale della città con il lockdown - - mamo75r : @CScrotone @angelis_gerardo @vitalbaa @PoliticaPerJedi Non so in altre realtà. Ho ancora tutte le autocertificazion… -

