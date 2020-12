Jannik Sinner e Matteo Berrettini giocheranno insieme in doppio ad Antalya! (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il ritorno dei tennisti in campo si avvicina. Dopo la pausa per le festività, il calendario del circuito internazionale riprenderà con l’inizio di gennaio 2021 e l’ATP ha studiato alcune soluzioni nei primi due mesi affinché il problema della pandemia possa essere gestito. Si comincerà ad Antalya (Turchia) e a Delray Beach (USA) dal 7 al 13 gennaio, tornei che consentiranno ai giocatori di riprendere il ritmo, per arrivare pronti agli Australia Open 2021(previsti dall’8 al 21 febbraio). Sul cemento turco la partecipazione italiana sarà assai numerosa: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Salvatore Caruso e Stefano Travaglia prenderanno parte alla competizione. Inutile negare che per quanto concerne Sinner ci sia grande curiosità, ricordando come l’altoatesino ha concluso ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il ritorno dei tennisti in campo si avvicina. Dopo la pausa per le festività, il calendario del circuito internazionale riprenderà con l’inizio di gennaio 2021 e l’ATP ha studiato alcune soluzioni nei primi due mesi affinché il problema della pandemia possa essere gestito. Si comincerà ad Antalya (Turchia) e a Delray Beach (USA) dal 7 al 13 gennaio, tornei che consentiranno ai giocatori di riprendere il ritmo, per arrivare pronti agli Australia Open 2021(previsti dall’8 al 21 febbraio). Sul cemento turco la partecipazione italiana sarà assai numerosa:, Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Salvatore Caruso e Stefano Travaglia prenderanno parte alla competizione. Inutile negare che per quanto concerneci sia grande curiosità, ricordando come l’altoatesino ha concluso ...

WeAreTennisITA : Nadal sceglie Sinner? Durante il periodo di quarantena pre Australian Open i giocatori potranno allenarsi in coppia… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Ha vinto il primo titolo ATP in carriera, ha scalato 41 posizioni rispetto a inizio stagione, ha fatto sudare Nadal a Par… - Eurosport_IT : Ha vinto il primo titolo ATP in carriera, ha scalato 41 posizioni rispetto a inizio stagione, ha fatto sudare Nadal… - Chiariello_CS : RT @GnocchiGene: Sinner è ormai una sicurezza. Quei tennisti che vincono con chi devono vincere e non perdono contro quelli con cui devono… - livetennisit : ATP Antalya: Matteo Berrettini giocherà in doppio con Jannik Sinner. Al via anche Caruso/Vavassori e Paire/Travaglia -