400 persone nella bolla della nave Una pazza idea per Sanremo 2021

Novella Toloni Dagospia lancia l'indiscrezione bomba secondo la quale il pubblico in sala potrebbe essere isolato per giorni su una nave da crociera e fatto uscire solo per la diretta all'Ariston La macchina organizzativa del Festival di Sanremo è in azione da mesi, ma la pandemia in atto non agevola di certo l'allestimento della kermesse. Il nodo cruciale rimane, infatti, il pubblico presente all'interno del Teatro dell'Ariston. Le rigide regole anticontagio, che da ormai dieci mesi dominano le nostre vite, contrastano con lo spirito della storica kermesse canora, che prevede il pubblico in sala e centinaia di addetti ai lavori gravitare all'interno dell'Ariston. Mancano poco più di due mesi all'inizio di Sanremo. I nomi del 26 Big in gara sono stati da poco resi noti

