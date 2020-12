Revocata la squalifica a Sun Yang per doping | decisivi alcuni tweet di Franco Frattini

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Tribunale Federale Svizzero revoca ladel nuotatore cinese Sun, tre ori olimpici e dodici mondiali nel nuoto, fermato per 8 anni lo scorso 28 febbraio dal Tas di Losanna. Al centro del ricorso dell’atleta, che per l’accusa avrebbe tentato di evitare i controlli antiarrivando a distruggere le provette, c’era la tesi dell’imparzialità del panel del Tas, presieduto dall’ex ministro. Una ricostruzione che il Tribunale Federale Svizzero, chiamato a pronunciarsi su vizi di forma, ha accolto annullando la sentenza di condanna. Sunpotrà quindi tornare a nuotare almeno fino a febbraio, quando dovrebbe tenersi il nuovo processo. Tra le accuse di imparzialità avanzate dai legali del pluridecorato c’erano, oltre al suo comportamento durante ...

Quest’anno finalmente è potuto tornare a nuotare. Infatti era stato squalificato per doping per quattro anni, ma a febbraio è stata revocata la sentenza. Ma adesso che poteva tornare in vasca, ...La sua carriera è stata macchiata dalla squalifica per doping di quattro anni, revocata il 27 febbraio del 2020, quando il TAS ha accolto integralmente il ricorso proposto dal nuotatore annullando le ...