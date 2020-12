Recovery Fund, le domande (e le risposte) di Pennisi (Di giovedì 24 dicembre 2020) É in corso un’interlocuzione all’interno della maggioranza sulla Recovery&Resilience Facility, lo strumento principale del programma europeo Next Generation Eu. L’interlocuzione, interrotta per il Natale, riprenderà lunedì 28 dicembre con l’obiettivo di giungere ad un documento di Governo da portare all’attenzione del Parlamento. Dato che nei resoconti di stampa appare una certa confusione su punti essenziali, sembra utile fare alcuni chiarimenti sulla base di documenti e dichiarazioni ufficiali e nel formato di domande e risposte (Q&A). 1) La Commissione europea richiede una “cabina di regia”? No. Tanto il Vice Presidente Dombrowski quanto il Commissario Gentiloni (ed infine il capo di gabinetto di quest’ultimo Marco Buti) hanno esplicitato che la Commissione vorrebbe un referente unico per il Next Generation EU. In gran parte ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 dicembre 2020) É in corso un’interlocuzione all’interno della maggioranza sulla&Resilience Facility, lo strumento principale del programma europeo Next Generation Eu. L’interlocuzione, interrotta per il Natale, riprenderà lunedì 28 dicembre con l’obiettivo di giungere ad un documento di Governo da portare all’attenzione del Parlamento. Dato che nei resoconti di stampa appare una certa confusione su punti essenziali, sembra utile fare alcuni chiarimenti sulla base di documenti e dichiarazioni ufficiali e nel formato di(Q&A). 1) La Commissione europea richiede una “cabina di regia”? No. Tanto il Vice Presidente Dombrowski quanto il Commissario Gentiloni (ed infine il capo di gabinetto di quest’ultimo Marco Buti) hanno esplicitato che la Commissione vorrebbe un referente unico per il Next Generation EU. In gran parte ...

