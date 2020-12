Platinette torna sulla cresta dell’onda | e lo fa in grande stile

Leggi su kronic

(Di giovedì 24 dicembre 2020)è uno storico personaggio televisivo interpretato da Maurizio Corduzzi detto Mauro, famosissimo per il suoda “Drag Queen”.(Instagram)Leggi anche -> Maurizio Costanzo senza freni: ha massacrato il concorrente del GfVipfu uno storico personaggio interpretato da Maurizio Umberto Egidio Corduzzi detto Mauro. È un conduttore radiofonico, televisivo. Inizialmente lavora come giornalista, ma il suo carattere esuberante lo porta verso il piccolo shcermo. La fama arriva quando al Maurizio Costanzo Show viene notato dal conduttore tra il pubblico, da li diventa un ospite del programma. Li si è distinto per la sua stravaganza, presentandosi nelle vesti di una drag queen con la parrucca platino, da li il soprannome. Nei primi anni duemila ...