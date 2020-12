Papa Francesco nell'Omelia di Natale: 'Invece di piangerci addosso aiutiamo chi soffre' (Di giovedì 24 dicembre 2020) P apa Francesco nell'Omelia di Natale: 'Invece di piangerci addosso aiutiamo chi soffre'. E' questo l'invito dell'apostolo di San Pietro fatto in diretta su Rai 1 in occasione della Messa di Natale, ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 dicembre 2020) P apadi: 'dichi'. E' questo l'invito dell'apostolo di San Pietro fatto in diretta su Rai 1 in occasione della Messa di, ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Papa Francesco alla messa di Natale: «Nessuno si perda d'animo nelle prove perché Dio è con noi» Il Messaggero La messa di Natale del Papa: "Non perdiamoci d'animo, si può uscire da tunnel"

"Ogni scartato e figlio di Dio": lo sottolinea Papa Francesco nella Messa della Notte di Natale chiedendo di rivolgere lo sguardo a chi è più in difficoltà. Guardando al Dio che si è fatto ...

Papa Francesco alla messa di Natale: “Non perdetevi d’animo”

Il Papa celebra in mondovisione la messa della notte di Natale ... Dio è nato bambino – ricorda Francesco – per spingerci ad avere cura degli altri. Il suo tenero pianto ci fa capire quanto sono ...

