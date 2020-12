Natale, come riciclare con intelligenza un regalo evitando brutte figure (Di giovedì 24 dicembre 2020) «Sempre riceverai un regalo brutto che poi riciclerai. Sempre riceverai quel regalo brutto che non vorresti mai», dice la canzone “Il regalo che vuoi” di Marco “BAZ” Bazzoni, il cui intero ricavato sarà devoluto a “Save the Children”. Ma come si fa a riciclare un regalo di Natale con intelligenza evitando figuracce? A chi non è capitato di dover rifilare un dono sgradito ricevuto da altri? Quando si ha intenzione di riciclare un presente, la cosa più importante è tenere in considerazione la personalità e le preferenze del destinatario. Poi… leggi anche l’articolo —> Auguri di Buon Natale: ecco alcune frasi da inviare a parenti e amici Natale 2020, come ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) «Sempre riceverai unbrutto che poi riciclerai. Sempre riceverai quelbrutto che non vorresti mai», dice la canzone “Ilche vuoi” di Marco “BAZ” Bazzoni, il cui intero ricavato sarà devoluto a “Save the Children”. Masi fa aundiconfiguracce? A chi non è capitato di dover rifilare un dono sgradito ricevuto da altri? Quando si ha intenzione diun presente, la cosa più importante è tenere in considerazione la personalità e le preferenze del destinatario. Poi… leggi anche l’articolo —> Auguri di Buon: ecco alcune frasi da inviare a parenti e amici2020,...

matteosalvinimi : UNA BELLISSIMA NOTIZIA! Il ritorno di #ChicoForti in Italia è uno splendido regalo di Natale per i suoi familiari… - NetflixIT : Desiderio per Babbo Natale: la serie che vorrei rivedere come se fosse la prima volta è… - FBiasin : Sette vittorie di fila prescindono qualunque ragionamento. Soprattutto dopo una stagione 'faticosa' come questa.… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Beyoncé come Babbo Natale: dona 500mila dollari alle famiglie che rischiano lo sfratto per il Covid #beyoncè https://… - anomomisimalya : @pat_ipica @harrysenough Era la mia prima volta a Parigi, giro l’angolo e di colpo di questa vista. Mi sono sentita… -