Macron non ha più sintomi del Covid, esce dall'isolamento (Di giovedì 24 dicembre 2020) ROMA, 24 DIC - Il presidente francese Emmanuel Macron non ha più i sintomi del Covid-19 e non è più in isolamento. Lo rende noto l'Eliseo. (ANSA). Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 24 dicembre 2020) ROMA, 24 DIC - Il presidente francese Emmanuelnon ha più idel-19 e non è più in. Lo rende noto l'Eliseo. (ANSA).

LaviniaRittator : RT @sara_turetta: Aspettiamo anche noi un Primo Ministro o un Presidente che diano il buon esempio, come Joe Biden e Macron. Per ora, anima… - vivere_sardegna : Macron non ha più sintomi del Covid, esce dall’isolamento - sara_turetta : Aspettiamo anche noi un Primo Ministro o un Presidente che diano il buon esempio, come Joe Biden e Macron. Per ora,… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, il presidente Macron non ha più i sintomi: esce dall'isolamento #Macron - fisco24_info : Macron non ha più sintomi del Covid, esce dall'isolamento: Lo ha reso noto l'Eliseo -