GiuseppeMatarr4 : Urge progettare una nuova Questione Meridionale. I nostri giovani devono trovare qui modernità e servizi, istruzion… - LaGazzettaWeb : La questione meridionale è questione sanitaria - Lapalmauz : @softasmoonlight Ho notato che lo fanno anche nei supermercati in meridione. Troppo avanti, questione meridionale risolta - GiuseppeGatta87 : @Andrea71048041 @stefarussnaples @PChiambretti Io pure sono del Sud ma come si parano loro dietro il razzismo e die… - Daniele39260567 : La questione meridionale ai tempi dell’euro -

Ultime Notizie dalla rete : questione meridionale

La Gazzetta del Mezzogiorno

Il divario col Nord, nella sanità, non ha bisogno di molti elementi di cronaca, anche se nel Mezzogiorno esistono realtà sanitarie d’eccellenza in grado di competere con l’offerta del Nord ...La Polizia olandese mette in guardia: 21 denunce in pochi giorni solo ad Amsterdam. Si indaga su possibili problemi legati al freddo ...