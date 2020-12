Harry, Meghan Markle e Archie: la cartolina di Natale è una sorpresa. E tutti fissi sul figlio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo quella di William e Kate Middleton, arriva anche la cartolina di Natale di Harry e Meghan Markle. Con il piccolo Archie naturalmente. Una sorpresa in realtà, perché nessuno, dopo le polemiche sorte per la “Megxit”, si aspettava che anche i Sussex avrebbero pubblicato la loro cartolina. Invece Meghan Markle è riuscita, ancora una volta, a sorprendere tutti con uno scatto che arriva direttamente dalla villa in California della coppia. I più maligni hanno visto in questa mossa una specie di sfida nei confronti della cognata Kate, che ha posato come da tradizione con i figli Charlotte, George e Louis. Perché i Sussex, proprio come i Cambridge, si sono messi in posa per augurare buon ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo quella di William e Kate Middleton, arriva anche ladidi. Con il piccolonaturalmente. Unain realtà, perché nessuno, dopo le polemiche sorte per la “Megxit”, si aspettava che anche i Sussex avrebbero pubblicato la loro. Inveceè riuscita, ancora una volta, a sorprenderecon uno scatto che arriva direttamente dalla villa in California della coppia. I più maligni hanno visto in questa mossa una specie di sfida nei confronti della cognata Kate, che ha posato come da tradizione con i figli Charlotte, George e Louis. Perché i Sussex, proprio come i Cambridge, si sono messi in posa per augurare buon ...

