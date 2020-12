Gli editori fanno causa a Google: “Così controlla il mercato della pubblicità” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ci sono anche gli editori nella causa intentata da decine di stati Usa contro il colosso del web Google, convinti che il gigante tech gestisca un monopolio della pubblicità digitale e trascini il mercato a suo favore. Secondo quanto riportato da DowJones, in molti avrebbero infatti collaborato nella raccolta di informazioni per aprire un fascicolo pieno di accuse nei confronto dell’azienda. Tra le società coinvolte, sentite in questi giorni dagli inquirenti antitrust, ci sarebbero News Corp, New York Times, Gannett, Nexstar Media Group e Condè Nast. Un causa, quella contro Google, incentrata soprattutto sull’ad server di Google, uno strumento che permette agli editori di mettere in vendita degli spazi pubblicitari, ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ci sono anche glinellaintentata da decine di stati Usa contro il colosso del web, convinti che il gigante tech gestisca un monopoliodigitale e trascini ila suo favore. Secondo quanto riportato da DowJones, in molti avrebbero infatti collaborato nella raccolta di informazioni per aprire un fascicolo pieno di accuse nei confronto dell’azienda. Tra le società coinvolte, sentite in questi giorni dagli inquirenti antitrust, ci sarebbero News Corp, New York Times, Gannett, Nexstar Media Group e Condè Nast. Un, quella contro, incentrata soprattutto sull’ad server di, uno strumento che permette aglidi mettere in vendita degli spazi pubblicitari, ...

