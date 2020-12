Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, su Rai 3 giovedì 24 dicembre (Di giovedì 24 dicembre 2020) 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo in prima serata su Rai 3 giovedì 24 dicembre Classico appuntamento con il Circo a Natale su Rai 3. giovedì 24 dicembre 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo con il Principato di Monaco pronto a diventare ancora una volta la capitale mondiale dell’arte circense. Melissa Greta Marchetto conduce la serata per Rai 3. Nel suggestivo chapiteau di Fontvieille, quasi 150 artisti provenienti da tutti i continenti daranno vita a uno show senza uguali, sfidandosi sotto lo sguardo attento di una giuria presieduta dalla principessa Stephanie e formata dai maggiori esperti del settore. Un’edizione resa ancora più ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 24 dicembre 2020) 44°deldiin prima serata su Rai 324Classico appuntamento con ila Natale su Rai 3.2444°deldicon il Principato di Monaco pronto a diventare ancora una volta la capitale mondiale dell’arte circense. Melissa Greta Marchetto conduce la serata per Rai 3. Nel suggestivo chapiteau di Fontvieille, quasi 150 artisti provenienti da tutti i continenti daranno vita a uno show senza uguali, sfidandosi sotto lo sguardo attento di una giuria presieduta dalla principessa Stephanie e formata dai maggiori esperti del settore. Un’edizione resa ancora più ...

fvalensise : Ancora @RaiUno col Festival Internazionale del Circo a Montecarlo. Ma vi rendete conto? #dirittideglianimali - cittametrobo : Gli eventi online di #BolognaMetropolitana in programma domani: 'Canto di Natale' (Bologna), Festival Internazional… - Notiziedi_it : Torna “Cortisonanti”, il festival internazionale di cortometraggi - ANSA_med : Poesia: al via 40ma edizione Festival Internazionale Tozeur. Da 24 a 27 poesia protagonista a Tozeur,tre ospiti da… - CelesteVolt : La 32° convention internazionale IGLTA (che si terrà in Italia nel 2022) coinvolgerà grandi operatori mondiali del… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Internazionale Poesia: al via 40ma edizione Festival Internazionale Tozeur - Cultura - ANSAMed ANSAmed Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, su Rai 3 giovedì 24 dicembre

Classico appuntamento con il circo a Natale su Rai 3. Giovedì 24 dicembre 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo con il Principato di Monaco pronto a diventare ancora una volta la ...

Ritorna a Porto Torres il festival “Voci d’Europa”

e nelle sale del Palazzo Baronale di Sorso le note della XXXVII edizione del Festival internazionale di musiche polifoniche “Voci d’Europa”. La manifestazione organizzata dal Coro Polifonico Turritano ...

Classico appuntamento con il circo a Natale su Rai 3. Giovedì 24 dicembre 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo con il Principato di Monaco pronto a diventare ancora una volta la ...e nelle sale del Palazzo Baronale di Sorso le note della XXXVII edizione del Festival internazionale di musiche polifoniche “Voci d’Europa”. La manifestazione organizzata dal Coro Polifonico Turritano ...