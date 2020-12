Conte e lo scudetto: «Ci sono sette squadre attrezzatissime» – VIDEO (Di giovedì 24 dicembre 2020) Antonio Conte ha parlato della lotta scudetto in conferenza stampa Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato della lotta scudetto in conferenza stampa al termine della partita vinta in casa dell’Hellas Verona. «Penso che l’Inter, per la sua storia, ogni anno debba partire per cercare di vincere dei titoli. Quest’anno ci sono squadre importanti. Come il Napoli che, secondo me, è una squadra super super attrezzata per fare un grandissimo campionato. Ma anche la Roma, la Lazio e l’Atalanta. Ci sono sette squadre che si possono dar fastidio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Antonioha parlato della lottain conferenza stampa Antonio, allenatore dell’Inter, ha parlato della lottain conferenza stampa al termine della partita vinta in casa dell’Hellas Verona. «Penso che l’Inter, per la sua storia, ogni anno debba partire per cercare di vincere dei titoli. Quest’anno ciimportanti. Come il Napoli che, secondo me, è una squadra super super attrezzata per fare un grandissimo campionato. Ma anche la Roma, la Lazio e l’Atalanta. Ciche si posdar fastidio». Leggi su Calcionews24.com

FBiasin : Il discorso è molto semplice: - la società dopo l'eliminazione dall'Europa - e vista la situazione economica - non… - Democristiano7 : I milanisti hanno lo stesso entusiasmo e fanno le stesse minchiate che facevo io a 15-16 anni quando la Juve di Con… - sportli26181512 : Il QS titola: 'Milano altalena per lo Scudetto': Anche l’edizione odierna del QS si dedica ampio spazio in prima pa… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Il Corriere dello Sport: 'Il messaggio di Conte, le chances scudetto passano dal mercato' - FeliceTesta75 : @Soul86 @FBiasin Conte vi sta facendo lottare per lo scudetto con ottime probabilita di vittoria cosa che non succe… -