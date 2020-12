Bologna | scomparso da settimane Trovato il suo cadavere in casa

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 24 dicembre 2020) L’allarme è stato lanciato dalla vicina di. Disposta l’autopsia per il 64enne. E’ successo a, a Casteldebole. La vicina di, non vedendo più l’uomo da, preoccupata, ha chiamato i Carabinieri. Il 64enne è statomorto nella sua abitazione e il suo corpo era in uno stato avanzato di decomposizione. A L'articolo proviene da www.meteoweek.com.