Alba Parietti ricorda l’ex compagno dopo la morte

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Ad ottobreè stata colpita da un doloro lutto. La showgirl ha dovuto dire addio alGiuseppe Lanza di Scalea, morto a 74 anni. A distanza di mesi, poche ore prima di Natale, laha scritto un messaggio perrlo. Le parole die Giuseppe Lanza erano stati insieme per circa 8 anni, tra la fine degli anni Novanta e gli inizi degli anni Duemila. Ora, a distanza di mesi dalla, un nuovo commovente ricordo. “Quest’anno sono arrivata a Natale, correndo, per non avere il tempo di pensare, per non metabolizzare quell’assenza, per non accettare per far finta che non fosse mai successo. Mi sembrava di non voler ...