(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nell’ultima partita della diciassettesima giornata del campionato diC 2020/2021 laospita la. Finisce 2-0 grazie alle reti di Giannone nel primo tempo e di Lorenzini nel secondo. Lasi conferma l’ottava forza del girone C, mentre larimane inchiodata in penultima posizione. I primi rischi della partita li corrono i padroni di casa: al 5?, grazie a una ripartenza, lamanda alla conclusione Tazza che però spara alto da buona posizione. Al 7?vicinissima al gol con De Rosa che, servito da Pompetti, manda alto. Al 15? la Caves colpisce anche un palo con Ricchi. Al 19? si sblocca la partita: lancio di Esempio a cercare Giannone che punta Ricchi, rientra sul sinistro e scarica una conclusione potentissima sulla quale Russo ...

ILOVEPACALCIO : #SerieC: la classifica aggiornata dopo #TurrisCavese - sportface2016 : #SerieC , #Turris-#Cavese 2-0, per gli ospiti è notte fonda - ILOVEPACALCIO : #SerieC #GironeC: #TurrisCavese termina 2-0 - il finale - SassiLive : CALCIO, SERIE C, 16^ GIORNATA, LA TURRIS FA TREMARE LA TERNANA, BARI CALA IL POKER SULL’AVELLINO E SI AVVICINA ALLE… - sportli26181512 : Impresa Turris, Ternana fermata sul 2-2. Poker del Bari all'Avellino: I corallini interrompono la striscia di 11 vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Turris

Alla Turris il derby del Liguori in memoria di Enzo Strino. I corallini – che ritrovano la vittoria dopo due mesi e mezzo – battono la Cavese con le reti (una per tempo) di Giannone ...Serie C, Turris batte Cavese 2-0: per i biancoblù è notte fonda. reti di Giannone nel primo tempo e di Lorenzini nel secondo. espulso matino ...