Napoli, De Maggio: “Dimissioni Gattuso? Voci completamente false, assurdo quello che gira sul suo conto” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Circolano delle Voci sul conto di Gattuso che hanno dell’assurdo Hanno preso piede da qualche ora delle Voci riguardanti l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, questi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Circolano dellesuldiche hanno dell’Hanno preso piede da qualche ora delleriguardanti l’allenatore delGennaro, questi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Gazzetta_it : E ora quando si giocherà #JuveNapoli? Non prima di maggio. A meno che... - KlaudiaS83 : Comunque continuate pure a spulciare le nostre partite, rigori, fuori gioco... fate pure l’ingiustizia di farci rig… - Piero00920132 : @FRAGOLA1986 Benissimo ci rivediamo a Maggio per vedere se il Napoli va in serie B - infoitsport : Juventus Napoli da rigiocare: no a gennaio, uniche date disponibili a maggio - zizionice : RT @a_capotosto: @zizionice @Robertoro80 Scritto il 3 maggio 2018 -