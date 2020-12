LIVE Verona-Inter 1-2 | DIRETTA Serie A calcio | Skriniar riporta in vantaggio i nerazzurri!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? Fuori Perisic e dentro Vidal per l’. 72? Gooooooooooooooooool,rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, il centrale dell’con un gran colpo di testaini nerazzurri,1-2. 70? Reazione rabbiosa dell’che vuole tornare in. 68? Gooooooooooooooooooool, Ilicccccccccccccccccccccccccccccc, cross di Faraoni che Handanovic non trattiene il pallone e Ilic ne approfitta siglando il pareggio,1-1. 66? Ancora Lautaro ci prova di nuovo al volo, para Silvestri. 64? Fuori Lovato e dentro Gunter per il. 62? Problemi fisici anche per Lovato che tra poco ...