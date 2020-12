‘Gf Vip 5’, Stefano Bettarini non se ne fa una ragione e torna a polemizzare sulla sua espulsione dal reality: ecco cosa ha pubblicato (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Stefano Bettarini è stato uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip ad avere avuto vita breve all’interno del reality a seguito di una espressione blasfema pronunciata durante una conversazione con Francesco Oppini e Enock Barwuah che gli è costata la squalifica. Al toscano non è andata per niente giù l’espulsione dal gioco e a più di un mese di distanza aveva rivelato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi quali erano state secondo il suo punto di vista, le vere motivazioni per cui è stato allontanato dalla Casa più spiata d’Italia, ovvero per farlo tacere su alcuni amori del passato con una delle inquiline di Cinecittà. Secondo Stefano la sua eliminazione dal reality solo dopo 48 ore dal suo ingresso era stato solo un pretesto, e già a ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è stato uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip ad avere avuto vita breve all’interno dela seguito di una espressione blasfema pronunciata durante una conversazione con Francesco Oppini e Enock Barwuah che gli è costata la squalifica. Al toscano non è andata per niente giù l’dal gioco e a più di un mese di distanza aveva rivelato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi quali erano state secondo il suo punto di vista, le vere motivazioni per cui è stato allontanato dalla Casa più spiata d’Italia, ovvero per farlo tacere su alcuni amori del passato con una delle inquiline di Cinecittà. Secondola sua eliminazione dalsolo dopo 48 ore dal suo ingresso era stato solo un pretesto, e già a ...

