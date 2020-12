Dune | è scontro tra Legendary Pictures e Warner Bros

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (tra.).di Denis Villeneuve è uno dei film più attesi del 2021. In un precedente articolo abbiamo parlato della decisione di. di far uscire i titoli del 2021 in streaming su HBO Max nello stesso momento in cui usciranno nei cinema. Questo ha provocato molte reazioni negative in perticolare quella dell’associazione dei registi, la DGA e di registi come Nolan e lo stesso Villeneuve. Cosa aveva detto Villeneuve? “Ho appreso la notizia cheha deciso di distribuire su HBO Max in contemporanea con l’uscita cinematografica,, usando immagini di spicco del nostro film per promuovere il loro servizio streaming. Con questa decisione ...