Covid 23 dicembre: in FVG 512 contagi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 512 nuovi contagi su 6.648 tamponi molecolari. Inoltre sono stati effettuati 2.405 test rapidi antigenici che hanno evidenziato 162 positività. I decessi sono 15, ai quali si aggiungono altri 7 avvenuti dal 30/11 al 21/12 e registrati successivamente. I ricoverati nelle terapie intensive calano a 56 e i ricoveri in altri reparti a 595. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus al test molecolare in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.884, mentre si sono registrati 774 casi positivi ai test antigenici. I decessi complessivamente ammontano a 1.499, con la seguente suddivisione territoriale: 428 a Trieste, 672 a Udine, 304 a Pordenone e 95 a Gorizia. I totalmente guariti sono 31.433, i clinicamente guariti 677, mentre le ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 512 nuovisu 6.648 tamponi molecolari. Inoltre sono stati effettuati 2.405 test rapidi antigenici che hanno evidenziato 162 positività. I decessi sono 15, ai quali si aggiungono altri 7 avvenuti dal 30/11 al 21/12 e registrati successivamente. I ricoverati nelle terapie intensive calano a 56 e i ricoveri in altri reparti a 595. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus al test molecolare in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.884, mentre si sono registrati 774 casi positivi ai test antigenici. I decessi complessivamente ammontano a 1.499, con la seguente suddivisione territoriale: 428 a Trieste, 672 a Udine, 304 a Pordenone e 95 a Gorizia. I totalmente guariti sono 31.433, i clinicamente guariti 677, mentre le ...

Agenzia_Ansa : #Covid: militari distribuiranno le dosi del #vaccino #Pfizer in Italia. Il 27 dicembre allo Spallanzani di Roma le… - Corriere : L’annuncio di Galli: «Il 27 dicembre sarò uno dei primi a fare il vaccino» - RegioneER : Vaccino anti Covid, @RegioneER pronta: domenica 27 dicembre il via. Vaccine day in tutto il Paese. Da Piacenza a Ri… - ItalyinSPb : EMERGENZA COVID-19 A SAN PIETROBURGO. AGGIORNAMENTO STATISTICO 23 DICEMBRE 2020 - CorriereQ : Covid: morta in ospedale a Napoli, il 29 dicembre l’autopsia -