Coronavirus, attivo il call center di Immuni per segnalare la positività: ecco come usarlo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da qualche ora, si può usare in cinque regioni il numero verde 800 91 24 91 anche per comunicare di essere stati contagiati. Un servizio che aiuterà il tracing, con l'avviso automatico a chi usa l'app. Gli esperti: "Un buon passo avanti, ma restano le difficoltà di gestire la... Leggi su repubblica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da qualche ora, si può usare in cinque regioni il numero verde 800 91 24 91 anche per comunicare di essere stati contagiati. Un servizio che aiuterà il tracing, con l'avviso automatico a chi usa l'app. Gli esperti: "Un buon passo avanti, ma restano le difficoltà di gestire la...

cronaca_news : Coronavirus, attivo il call center di Immuni per segnalare la positività: ecco come usarlo - StraNotizie : Coronavirus, attivo il call center di Immuni per segnalare la positività: ecco come usarlo - AllertaFVG : RT @ProtCivNimis: La Regione ha attivato un nuovo numero unico, l’800 909060, che sarà attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20… - ProtCivNimis : La Regione ha attivato un nuovo numero unico, l’800 909060, che sarà attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle o… - TTrasporti : RT @ProvinciaTrento: ????Festività: rispettiamo tutti le regole ??Indossa la mascherina ?? Mantieni almeno 1 metro di distanza dagli altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus attivo Coronavirus, attivo il call center di Immuni per segnalare la positività: ecco come usarlo La Repubblica il tampone drive in. E si pensa

BOZZOLO – All’ospedale “Don Primo Mazzolari” di Bozzolo, da qualche settimana, è attivo il tampone Drive in: una comodità in più, oltre che una sicurezza, che molti cittadini di ...

Coronavirus, attivo il call center di Immuni per segnalare la positività: ecco come usarlo

Il decreto aveva alcune ambiguità a causa di un comma saltato per errore nella versione definitiva, ma adesso che il call center è attivo si sciolgono tutti i dubbi sul suo funzionamento. Come usare ...

BOZZOLO – All’ospedale “Don Primo Mazzolari” di Bozzolo, da qualche settimana, è attivo il tampone Drive in: una comodità in più, oltre che una sicurezza, che molti cittadini di ...Il decreto aveva alcune ambiguità a causa di un comma saltato per errore nella versione definitiva, ma adesso che il call center è attivo si sciolgono tutti i dubbi sul suo funzionamento. Come usare ...