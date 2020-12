BUON NATALE ! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Aquila, MUNDA (Museo Nazionale d’Abruzzo): Natività.“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14) In tempi così difficili per l’intera umanità colpita dalla pandemia sembrano smarrite le parole che abbiano un senso. E tuttavia il NATALE richiama ricordi, sentimenti e valori universali. Evoca la speranza che per l’umanità ci sia una prospettiva nuova, attraverso la nascita di Gesù, la presenza di Dio in mezzo a noi attraverso Suo figlio incarnato, in umiltà e povertà, a condividere la nostra condizione umana, portando la BUONa notizia, la fratellanza tra tutti gli uomini e donne di BUONa volontà, l’amore del Padre per ciascuno di noi. Quel Bambino nato 2020 anni fa, con la sua storia vissuta tra la gente del suo tempo, oggi più di ieri ci indica il cammino, ci invita all’impegno, ci richiama alla libera ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Aquila, MUNDA (Museo Nazionale d’Abruzzo): Natività.“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14) In tempi così difficili per l’intera umanità colpita dalla pandemia sembrano smarrite le parole che abbiano un senso. E tuttavia ilrichiama ricordi, sentimenti e valori universali. Evoca la speranza che per l’umanità ci sia una prospettiva nuova, attraverso la nascita di Gesù, la presenza di Dio in mezzo a noi attraverso Suo figlio incarnato, in umiltà e povertà, a condividere la nostra condizione umana, portando laa notizia, la fratellanza tra tutti gli uomini e donne dia volontà, l’amore del Padre per ciascuno di noi. Quel Bambino nato 2020 anni fa, con la sua storia vissuta tra la gente del suo tempo, oggi più di ieri ci indica il cammino, ci invita all’impegno, ci richiama alla libera ...

borjavalero20 : Grande prova d’orgoglio oggi e vittoria pesantissima! Il modo migliore per festeggiare le mie 200 presenze da titol… - _Carabinieri_ : In questo anno un po' particolare, sono i desideri dei più piccoli che ci danno la speranza di tornare presto ad ab… - Inter : ?? | AUGURI Tanti auguri di buon Natale a tutti gli #InterClub del mondo che, in occasione di #InterSpezia, hanno c… - hamdanheba1 : @mara15001731 Buon natale a te e famiglia?????? - Stellissa : Buon Natale very minimal amici twitteri?? (Designer Emilie Voirin) -