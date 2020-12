‘Uomini e Donne’, le prime parole di Gianluca De Matteis dopo avere abbandonato il trono (Di martedì 22 dicembre 2020) Ieri pomeriggio, come era già stato annunciato dalle anticipazioni, Gianluca De Matteis ha smesso i panni di tronista di Uomini e Donne. Il fisioterapista romano aveva iniziato il suo percorso accanto a Sophie Codegoni, Jessica Antonini e Davide Donadei. Se Jessica ha già scelto il suo Davide Lorusso, Sophie e Davide sono invece vicini alla loro scelta. Al contrario, Gianluca non aveva avuto un percorso lineare e a dicembre, si è ritrovato ad avere solo una corteggiatrice. Ieri pomeriggio, Gianluca – tra le lacrime – ha quindi annunciato il suo abbandono, dopo aver comunque ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità. Su Wittytv.it, poi, l’ex tronista ha rilasciato le sue prime dichiarazioni (video QUI) dopo questa decisione: Sto bene, sto bene. ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 dicembre 2020) Ieri pomeriggio, come era già stato annunciato dalle anticipazioni,Deha smesso i panni di tronista di Uomini e Donne. Il fisioterapista romano aveva iniziato il suo percorso accanto a Sophie Codegoni, Jessica Antonini e Davide Donadei. Se Jessica ha già scelto il suo Davide Lorusso, Sophie e Davide sono invece vicini alla loro scelta. Al contrario,non aveva avuto un percorso lineare e a dicembre, si è ritrovato adsolo una corteggiatrice. Ieri pomeriggio,– tra le lacrime – ha quindi annunciato il suo abbandono,aver comunque ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità. Su Wittytv.it, poi, l’ex tronista ha rilasciato le suedichiarazioni (video QUI)questa decisione: Sto bene, sto bene. ...

