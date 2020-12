Traffico Roma del 22-12-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code per incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Pescaccio e Pisana perinvece rallentamenti sono segnalati all’altezza della Flaminia e poi tra Nomentana e Prenestina rallentato ilanche in carreggiata esterna tra laFiumicino eSud code a tratti in tangenziale ancora in particolare verso San Giovanni Corso di Francia ai campi sportivi Poi tra Batteria Nomentana è uscita per la 24 ed anche su viale Castrense rallentamenti in uscita dalla città sulla Salaria a partire da Villa Ada invece su via dei Campi Sportivi verso la tangenziale è su Viale di Tor di Quinto tra Lungotevere Maresciallo Diaz Corso di Francia rallentamenti sono segnalati su via Flaminia dal centro verso il raccordo ...