Stasera in tv: "Harry Potter e i Doni della Morte – Parte I", verso il tramonto (Di martedì 22 dicembre 2020) Il nostro viaggio si avvia alla conclusione: oggi andiamo alla scoperta dei segreti dal set di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte I, settimo film della saga ideata da J.K. Rowling Stasera in tv su Canale 5. Matrimonio di Bill Weasley e Fleur Delacour © it.fanpop.comIl matrimonio di Bill Weasley e Fleur Delacour è praticamente l'unico evento lieto che si verifica all'interno di questo capitolo. Tutto il dipartimento della scenografia fu coinvolto, soprattutto nella realizzazione della torta nuziale e del catering (sì, ogni singola portata!). Nello specifico, il cibo doveva essere realizzato in gomma flessibile in modo che, una volta fatta irruzione dai MangiaMorte, se un oggetto avesse colpito ...

