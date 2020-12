Sampdoria-Sassuolo, De Zerbi: “Gli errori non cadono dal cielo ma i blackout ci possono stare” (Di martedì 22 dicembre 2020) “Spero che entreremo in campo con il pensiero di come abbiamo preso il primo gol di Leao domenica. Gli errori non cadono dal cielo, alzando sempre di più l’asticella a volte ci sta di cadere, lo sapevo e i blackout ci possono stare. Contro Inter e Milan siamo andati sotto subito, non sono prime per caso“. Lo ha puntualizzato Roberto De Zerbi alla vigilia di Sampdoria-Sassuolo, gara che arriva dopo la sconfitta dei neroverdi contro il Milan. “Non ci sono partite dall’esito scontato o gare facili. Le venti squadre sono tutte in corsa per i propri obiettivi, dall’ultima alla prima – ha detto De Zerbi -. La Sampdoria è tornata a fare punti, sono aggressivi e verticali e sanno quello che devono fare. Dal ... Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) “Spero che entreremo in campo con il pensiero di come abbiamo preso il primo gol di Leao domenica. Glinondal, alzando sempre di più l’asticella a volte ci sta di cadere, lo sapevo e ici. Contro Inter e Milan siamo andati sotto subito, non sono prime per caso“. Lo ha puntualizzato Roberto Dealla vigilia di, gara che arriva dopo la sconfitta dei neroverdi contro il Milan. “Non ci sono partite dall’esito scontato o gare facili. Le venti squadre sono tutte in corsa per i propri obiettivi, dall’ultima alla prima – ha detto De-. Laè tornata a fare punti, sono aggressivi e verticali e sanno quello che devono fare. Dal ...

