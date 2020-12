RedBull Salisburgo, due giocatori positivi all’antidoping (Di martedì 22 dicembre 2020) Il RedBull Salisburgo ha comunicato che due giocatori sono risultati positivi ai controlli antidoping. I dettagli Il RedBull Salisburgo ha comunicato che due giocatori sono risultati positivi ai controlli antidoping. Si tratta di Mohamed Camara e Sekou Koita. Entrambi sono risultati positivi ai test FIFA a cui si sono sottoposti mentre si trovavano in nazionale con il Mali. Il club austriaco sostiene che i due calciatori sono risultati positivi a una sostanza che solitamente viene usata per curare il mal di montagna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilha comunicato che duesono risultatiai controlli antidoping. I dettagli Ilha comunicato che duesono risultatiai controlli antidoping. Si tratta di Mohamed Camara e Sekou Koita. Entrambi sono risultatiai test FIFA a cui si sono sottoposti mentre si trovavano in nazionale con il Mali. Il club austriaco sostiene che i due calciatori sono risultatia una sostanza che solitamente viene usata per curare il mal di montagna. Leggi su Calcionews24.com

