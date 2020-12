Nella notte tra Natale e S. Stefano i vaccini saranno scortati da carabinieri ed esercito (Di martedì 22 dicembre 2020) I primi vaccinati saranno gli italiani simbolo della lotta al Covid. Dopo il via libera dell’Agenzia italiana per il farmaco (Aifa) all’immissione in commercio del vaccino Pfizer Biontech ora in Italia... Leggi su feedpress.me (Di martedì 22 dicembre 2020) I primi vaccinatigli italiani simbolo della lotta al Covid. Dopo il via libera dell’Agenzia italiana per il farmaco (Aifa) all’immissione in commercio del vaccino Pfizer Biontech ora in Italia...

Ultime Notizie dalla rete : Nella notte Puglia, ok nella notte alla manovra con il «sì» del M5S: altri 10 mln ai Consorzi di bonifica e 21 per il Covid La Gazzetta del Mezzogiorno Il 27 dicembre il Vaccine Day

COVID – L’assessore regionale alla Sanità: «Sono 200 vaccini, quelli della Pfizer. Sono pochi ma senza dubbio servono per partire. Sessanta andranno ai dipendenti delle residenze sanitarie assistite, ...

Nella notte tra Natale e S. Stefano i vaccini saranno scortati da carabinieri ed esercito

Così, nella notte tra il 25 e il 26 dopo essere partiti dal Belgio i tir della casa farmaceutica, contenenti le celle frigorifere con le prime 9.750 fiale a -75 gradi, varcheranno i confini italiani.

