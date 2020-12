Italiani bloccati in Inghilterra: i racconti e la rabbia. "Facce distrutte dalla paura" (Di martedì 22 dicembre 2020) Esplode sui social la rabbia degli Italiani rimasti bloccati negli aeroporti britannici , dopo che domenica sono stati sospesi i collegamenti aerei con il Regno Unito a seguito dell'individuazione ... Leggi su quotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Esplode sui social ladeglirimastinegli aeroporti britannici , dopo che domenica sono stati sospesi i collegamenti aerei con il Regno Unito a seguito dell'individuazione ...

matteosalvinimi : Centinaia di italiani che vivono e lavorano a Londra e nel Regno Unito, dopo aver fatto costosi tamponi, sono stati… - LauraGaravini : Stop voli con #Uk giusto. Ma non ne paghino le conseguenze nostri connazionali rimasti bloccati in un limbo. Il Gov… - MediasetTgcom24 : Variante Covid, la rabbia degli italiani bloccati negli aeroporti di Londra: 'Abbandonati dal nostro Paese' … - RcCamera : Ma il governo è impegnato con task force, spartimento poltrone ecc ecc.... ??????? - nicelivingspace : RT @GiorgiaMeloni: 40 mila italiani sarebbero bloccati in Gran Bretagna. Qual è il piano della Farnesina per garantire loro un rientro in s… -