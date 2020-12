Epic Games Store oggi regala un grande FPS post apocalittico

Leggi su eurogamer

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ancheun signor titolo: stiamo parlando di Metro 2033 Redux, primo capitolo della trilogia di videogiochi ispirati ai libri dello scrittore russo Dmitry Glukhovsky. Nel 2013 il mondo è stato devastato da un evento, che ha annientato quasi tutta l'umanità e trasformato la superficie terrestre in una velenosa terra desolata. Alcuni sopravvissuti si sono rifugiati nelle profondità della metropolitana di Mosca e la civiltà umana è entrata in una nuova era di oscurità. L'anno è il 2033. Un'intera generazione è nata e cresciuta sottoterra, e le loro città nelle stazioni della metro sono assediate e lottano per la sopravvivenza, una contro l'altra e contro gli orrori mutanti che si aggirano in superficie. Vestirete i panni di Artyom, nato pochi giorni ...