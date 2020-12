Tutta la famiglia Rodriguez in montagna | la gita con i fidanzati e Santiago

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) I fratelliinI fratelli Rodrìguez insieme al padre e alla madre, hanno trascorso tutti insieme un weekend in. Con loro anche i rispettivie il piccolo. SEMPRE INSIEME In vista di un Natale diverso, senza avere come ospiti molte persone in casa, come i consueti cenoni natalizi, laha deciso di ritagliarsi un po’ di tempo di qualità per loro stessi e stare insieme, prima dell’inizio della zona rossa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia(@chechureal) Sono stati ospitati dal Palace Hotel Ravelli, in Trentino. La coppia formata da Cecilia e Ignazio Moser era già stata lì a trascorrere altri weekend insieme e ...