Trebaseleghe | uccide i due figlioletti e si suicida

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Si arma di coltello ei due figli. I piccoli stavano tentando di fuggire alla furia omicida del padre correndo verso la porta ma non sono riusciti a trovare scampo. È successo a, in Provincia di Padova. Nella sua villetta, A. P., di 49 anni, ha ucciso brutalmente accoltellandoli alla gola i figli Francesca, di 15 anni, e Pietro, di 13. Una follia senza spiegazioni, una ferocia inaudita ed agghiacciante. L’uomo era divorziato da tempo dalla moglie e madre delle due vittime. Le prime ricostruzioni non hanno ancora stabilito se il raptus sia avvenuto nelle prime ore del mattino o di sera, la cosa che è certa è che, mentre i fratelli erano a letto, pare che i ragazzi abbiamo capito cosa stesse succedendo, hanno visto il papà già con il coltello in mano e intuitene le intenzioni avrebbero tentato di fuggire. Dopo avere colpito ...