Terremoto, paura a Foggia: scossa di magnitudo 3.3 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Trema il Foggiano, scossa di Terremoto di 3.6. Il 21-12-2020 ore 19:31 è stata registrata una scossa di Terremoto con magnitudo compresa tra 3.1 e 3.6 nella zona di Foggia (FG). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.6 è classificato come Terremoto “molto leggero”e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Trema ilno,didi 3.6. Il 21-12-2020 ore 19:31 è stata registrata unadiconcompresa tra 3.1 e 3.6 nella zona di(FG). Secondo la scala Richter, un evento sismico di3.6 è classificato come“molto leggero”e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

infoitinterno : Paura nella notte. Marche svegliate dal terremoto. La scossa di magnitudo 3.6 alle 2 e 22 minuti. Ecco dove - il_brigante07 : Meteo Web: Allarme nelle isole Hawaii, in corso eruzione del vulcano Kilauea: pioggia di cenere, paura per terremot… - wonderlandH_ : @melainfabula Meno male! Il terremoto è una delle cose che fa più paura! ?? io a volte sono ancora spaventata per qu… - magicaGrmente22 : Terremoto oggi a Fermo M 3.6/ Ingv ultime scosse: paura questa notte nelle Marche - disagioland : stanotte non ho dormito per niente e pensavo fosse per via del terremoto che mi ha messo paura e invece stamane ho… -