Tebas: «Non c’è Agnelli dietro la Superlega. Si deve rafforzare la Serie A» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Javier Tebas torna a parlare di Superlega: ecco le parole del presidente della Liga Spagnola che dice la sua anche su Andrea Agnelli Javier Tebas, presidente della Liga, parla intervistato da Goal della Superlega. Ecco le sue parole. «Andrea Agnelli non è dietro alla Superlega. Lui era dietro una riforma e un progetto per le competizioni UEFA, ma i club europei non erano d’accordo e quel progetto è morto. deve cercare di far crescere la Serie A. Perché creare una Superlega? Real Madrid e Barcellona continuerebbero a ricavare di più. Dovrebbe creare un campionato italiano migliore per per far crescere i ricavi, rafforzare la Serie A. La ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Javiertorna a parlare di: ecco le parole del presidente della Liga Spagnola che dice la sua anche su AndreaJavier, presidente della Liga, parla intervistato da Goal della. Ecco le sue parole. «Andreanon èalla. Lui erauna riforma e un progetto per le competizioni UEFA, ma i club europei non erano d’accordo e quel progetto è morto.cercare di far crescere laA. Perché creare una? Real Madrid e Barcellona continuerebbero a ricavare di più. Dovrebbe creare un campionato italiano migliore per per far crescere i ricavi,laA. La ...

