Serie B 2020/2021, Salernitana in testa: ribaltata 2-1 un’Entella sempre più ultima (Di martedì 22 dicembre 2020) La Salernitana di Castori non stecca contro l’ultima in classifica e in attesa dell’Empoli si prende il primo posto in classifica al termine dell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie B 2020/2021. La sfida dell’Arechi contro la Virtus Entella, tuttavia, è stata più insidiosa del solito per i padroni di casa, sotto all’intervallo a causa del timbro messo a segno da Mancosu: decisivo nella circostanza un errore di Schiavone, con Koutsoupias che è stato poi libero di servire in area il suo attaccante, freddissimo davanti a Belec con un pallonetto. Al rientro dagli spogliatoi la musica cambia, con Castori che ribalta la partita coi cambi: decisivo quello che rileva uno spento Anderson per Cicerelli, dato che è proprio quest’ultimo ha pescare l’incornata del pareggio targata Tutino dopo nemmeno ... Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Ladi Castori non stecca contro l’in classifica e in attesa dell’Empoli si prende il primo posto in classifica al termine dell’anticipo della quattordicesima giornata di. La sfida dell’Arechi contro la Virtus Entella, tuttavia, è stata più insidiosa del solito per i padroni di casa, sotto all’intervallo a causa del timbro messo a segno da Mancosu: decisivo nella circostanza un errore di Schiavone, con Koutsoupias che è stato poi libero di servire in area il suo attaccante, freddissimo davanti a Belec con un pallonetto. Al rientro dagli spogliatoi la musica cambia, con Castori che ribalta la partita coi cambi: decisivo quello che rileva uno spento Anderson per Cicerelli, dato che è proprio quest’ultimo ha pescare l’incornata del pareggio targata Tutino dopo nemmeno ...

Le migliori serie italiane del 2020
Inter, Conte sogna Gomez o Gervinho. Ma tutto dipende dalla cessione di Eriksen

L’Inter s’avvia a chiudere a Verona il 2020, impreziosito da due secondi posti ... Eriksen ha un ingaggio pesante per tutti, piazzarlo in serie A è una difficoltà in più. Più facile inserirlo in uno ...

