San Raffaele-Telethon, 1terapia per la leucodistrofia metacromatica (Di lunedì 21 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) - E' stata approvata in Europa la prima terapia genica al mondo per una rara e gravissima malattia neurodegenerativa di origine genetica, la leucodistrofia metacromatica: ad ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 21 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) - E' stata approvata in Europa la prima terapia genica al mondo per una rara e gravissima malattia neurodegenerativa di origine genetica, la: ad ...

Chiuso il pronto soccorso e messi in sicurezza i pazienti, ora al San Leonardo si programma la sanificazione dei locali in modo da riaprire il reparto il prima possibile. Ma il focolaio scoppiato tra ...

Leucodistrofia metacromatica, ok Ue a prima terapia genica

Ad annunciarlo sono Fondazione Telethon, Irccs ospedale San Raffaele di Milano e l'azienda produttrice, Orchard Therapeutics, dopo la comunicazione ufficiale della Commissione europea che ha concesso ...

