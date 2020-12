Programmi TV di stasera, lunedì 21 dicembre 2020. Su Rai1 in 1^Tv in «Non ci resta che il crimine» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gianmarco Tognazzi, Marco Giallini e Alessandro Gassman in Non ci resta che il crimine Rai1, ore 21.35: Non ci resta che il crimine - 1^Tv Film di Massimiliano Bruno del 2019, con Alessandro Gassman, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi. Prodotto in Italia. Durata: 102 minuti. Trama: Tre amici, Moreno, Sebastiano e Giuseppe tentano di sbarcare il lunario proponendosi guide turistiche abusive di uno “strepitoso” tour alla scoperta dei luoghi simbolo della banda della Magliana. Durante una pausa caffè si ritrovano, a causa di un ponte spazio-temporale, proprio nel 1982, l’anno dei Mondiali di calcio in Spagna e della famigerata Banda. Rai2, ore 21.20: Speciale Boss in Incognito Dopo il buon riscontro ottenuto lo scorso mese di settembre, Max Giusti torna su Rai2 con una ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gianmarco Tognazzi, Marco Giallini e Alessandro Gassman in Non ciche il, ore 21.35: Non ciche ilFilm di Massimiliano Bruno del 2019, con Alessandro Gassman, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi. Prodotto in Italia. Durata: 102 minuti. Trama: Tre amici, Moreno, Sebastiano e Giuseppe tentano di sbarcare il lunario proponendosi guide turistiche abusive di uno “strepitoso” tour alla scoperta dei luoghi simbolo della banda della Magliana. Durante una pausa caffè si ritrovano, a causa di un ponte spazio-temporale, proprio nel 1982, l’anno dei Mondiali di calcio in Spagna e della famigerata Banda. Rai2, ore 21.20: Speciale Boss in Incognito Dopo il buon riscontro ottenuto lo scorso mese di settembre, Max Giusti torna su Rai2 con una ...

zazoomblog : Programmi TV di stasera domenica 20 dicembre 2020. Anche Robbie Williams da Fazio - #Programmi #stasera #domenica - ssndrmrs1223 : @myrtamerlino Complimenti x la conduzione dei programmi. L'argomento portato avanti stasera da @GilettiMassimo è… - Dr_Nowz : @darioverista Guardi programmi educativi... tipo vite al limite. Ah già stasera non c'è.... - elisa_aehas : Stasera, dopo mesi in cui sembrava essermi un po' passata, sono in un mood iper nostalgico e mi mancano i Siberia.… - d4x337 : @LoredanaBerte @RaiUno @THEVOICE_ITALY Noi guardiamo programmi da intellettuali e stasera c'è @chetempochefa ?????? -