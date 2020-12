Mnuchin | assegni a famiglie già la prossima settimana

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Non temporeggia il segretario al Tesoro americano Steven, che annuncia l’immediato pagamento degli aiuti “Covid” aed imprese ed assicura una ordinata transizione del Dipartimento del Tesoro sotto la nuova guida di Janet Yellen., in una intervista alla CNBC, ha detto che il nuovo pacchetto di aiuti dal 900 miliardi do dollari, all’approvazione del Congresso, verrà erogato immediatamente e che 600 miliardi di dollari inarriveranno a milioni diamericane già la. L’attuale piano prevede il pagamento di 600 dollari per ogni componente familiare, compresi i bambini, quindi una famiglia di quattro persone potrebbe vedersi rimborsare sino a 2.400 dollari, fatta eccezione per i nuclei che abbiano ...