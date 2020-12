Libia: prima notte a casa per i 18 pescatori liberati, oggi proseguono gli interrogatori (2) (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Trapani) - Ieri sono stati sentiti, per alcune ore, tra gli altri, il Comandante del peschereccio 'Medinea', Pietro Marrone, che ha raccontato agli investigatori quanto accaduto dal primo settembre fino a giovedì scorso quando i 18 pescatori sono stati liberati dagli uomini di Haftar. E' stato sentito anche Bernardo 'Dino' Salvo, comandante del peschereccio 'Natalino', che è stato picchiato a sangue perché il suo equipaggio è scappato a bordo della imbarcazione. L'uomo sarebbe stato colpito al volto e allo stomaco con ginocchiate da parte dei militari libici. Alcuni pescatori, tra cui i due indonesiani, hanno raccontato ieri all'Andkronos che in carcere avrebbero sentito di uno "scambio tra prigionieri' con alcuni detenuti libici in Italia. "Ne ho sentito parlare in prigione da un carceriere - ha detto Giri Indra Gunawan, 43 anni - ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Trapani) - Ieri sono stati sentiti, per alcune ore, tra gli altri, il Comandante del peschereccio 'Medinea', Pietro Marrone, che ha raccontato agli investigatori quanto accaduto dal primo settembre fino a giovedì scorso quando i 18sono statidagli uomini di Haftar. E' stato sentito anche Bernardo 'Dino' Salvo, comandante del peschereccio 'Natalino', che è stato picchiato a sangue perché il suo equipaggio è scappato a bordo della imbarcazione. L'uomo sarebbe stato colpito al volto e allo stomaco con ginocchiate da parte dei militari libici. Alcuni, tra cui i due indonesiani, hanno raccontato ieri all'Andkronos che in carcere avrebbero sentito di uno "scambio tra prigionieri' con alcuni detenuti libici in Italia. "Ne ho sentito parlare in prigione da un carceriere - ha detto Giri Indra Gunawan, 43 anni - ...

msgelmini : Felice per la liberazione dei #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia 3 mesi fa. Questa operazione per… - utini19 : John Le Carré è morto troppo presto, prima di poter scrivere una delle sue narrazioni di intrighi internazionali su… - VincentMele92 : #DiMaio ha detto che voleva chiudere la porta al Generale #Haftar e alla #Libia. Ma se qualche mese prima sia il Pa… - RaffyM48 : Forse mi sbaglio,secondo me i pescatori catturati dalla Libia,avevano sconfinato nelle acque territoriali, nn è la… - fainformazione : Che figuraccia in Libia Poco prima del decollo, l’ufficiale più alto in comando aveva fatto il solito briefing, ra… -