La Cina ingrandisce i suoi cantieri navali

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo scorso 3 dicembre, durante un passaggio sullameridionale, un satellite ha individuato lavori di ingrandimento in un cantiere navale nei pressi di Sanya, nell’isola di Hainan, che si protende nel Mar Cinese Meridionale. Il Mar Cinese Meridionale è uno specchio d’acqua strategicamente importante e fortemente conteso, come abbiamo avuto modo di evidenziare in InsideOver.