Joselyn Cano, “la Kim Kardashian messicana” è morta mentre si faceva iniettare del grasso nei glutei: aveva 29 anni (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quella di Joselyn Cano è davvero una storia drammatica. Famosissima in America, era conosciuta come “la Kim Kardashian messicana”. 29 anni e più di 12 milioni di follower, ora il suo nome è finito su tutti i siti del mondo per una tragedia: l’influencer ha perso la vita a causa dell’ennesimo intervento chirurgico. Joselyn era andata fino alla Colombia per sottoporsi a un ritocchino al suo lato B, già famoso perché “ingombrante”: si sarebbe voluta iniettare del grasso per aumentare il volume del proprio fondoschiena e renderlo più sollevato. L’intervento, però, non è andato a buon fine: il grasso è stato iniettato accidentalmente in una vena, entrando nel flusso sanguigno e formando dei coaguli che sono stati letali. Nata nel 1991 in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quella diè davvero una storia drammatica. Famosissima in America, era conosciuta come “la Kim”. 29e più di 12 milioni di follower, ora il suo nome è finito su tutti i siti del mondo per una tragedia: l’influencer ha perso la vita a causa dell’ennesimo intervento chirurgico.era andata fino alla Colombia per sottoporsi a un ritocchino al suo lato B, già famoso perché “ingombrante”: si sarebbe volutadelper aumentare il volume del proprio fondoschiena e renderlo più sollevato. L’intervento, però, non è andato a buon fine: ilè stato iniettato accidentalmente in una vena, entrando nel flusso sanguigno e formando dei coaguli che sono stati letali. Nata nel 1991 in ...

