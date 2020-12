Italia viva insiste, Conte in bilico: atteso il confronto con il Parlamento (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cosa accade nella maggioranza? Dopo le dichiarazioni di Ettore Rosato (Italia viva) che ribadisce l’assenza di fiducia nei confronti di Conte, ora la palla passerà al Parlamento: atteso il confronto sul Recovery Plan e sulla verifica di governo. Iniziano oggi i confronti tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e le delegazioni delle singole forze L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cosa accade nella maggioranza? Dopo le dichiarazioni di Ettore Rosato () che ribadisce l’assenza di fiducia nei confronti di, ora la palla passerà alilsul Recovery Plan e sulla verifica di governo. Iniziano oggi i confronti tra il presidente del Consiglio Giuseppee le delegazioni delle singole forze L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

