"I pipistrelli sono mammiferi, non uccelli": 13enne corregge Bruno Vespa (Di lunedì 21 dicembre 2020) I pipistrelli sono "uccelli" o "mammiferi"? Ad alcuni sembrerà una domanda banale, altri dovranno pensarci un po' su. Non ha invece dubbi Francesco Barberini, 13enne con la passione per l'ornitologia e il birdwatching, che durante una puntata di "Da noi... a ruota libera", ospite di Francesca Fialdini, ha trascinato in una gaffe diventata virale sui social nientemeno che Bruno Vespa.

