Governo | Amendola | ' chiarimento o palla al Quirinale | per Pd no altre maggioranze' o

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "E' importante arrivare a un chiarimento in questa maggioranza perché l'interesse generale del Paese viene prima di quello dei partiti. Io mi auguro si troverà un chiarimento nelle prossime giornate, è evidente che se non ci fosse tutta la scelta è relativa alle prerogative del capo dello Stato che è persona saggia e di grande coesione nazionale". Lo ha detto Enzo Amendola a Rainew24. "Come Pd noi non abbiamo mai nascosto che se questa maggioranza andasse in crisi non ce ne sarebbe un'altra in Parlamento. Non è una notizia riservata, lo abbiamo sempre detto in modo sereno", ha sottolineato il ministro delle Politiche Ue.

Italia viva insiste, Conte in bilico: atteso il confronto con il Parlamento

Giuseppe Conte sotto assedio, ora la palla passerà al Parlamento: atteso il confronto sul Recovery Plan e sulla verifica di governo.

