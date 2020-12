GF Vip, Dayane imita una persona obesa e fa discutere. Polemica sul web: 'Questi discorsi sul cibo sono pericolosi' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rosalinda ha chiesto a Dayane di farle notare quando sgarra col cibo, nonché aiutarla a mangiare sano. Fin qui nessun problema, se non fosse che la Mello ha dato vita all'imitazione dell'andatura di ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rosalinda ha chiesto adi farle notare quando sgarra col, nonché aiutarla a mangiare sano. Fin qui nessun problema, se non fosse che la Mello ha dato vita all'zione dell'andatura di ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP salvo è DAYANE! #GFVIP - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, delle uscite infelici di #DayaneMello rivolte a #RosalindaCannavò dividono il web: ecco cosa è successo - infoitcultura : GF Vip nei guai? AgCom avvia inchiesta sui voti per Dayane e Rosy - infoitcultura : Salvo Veneziano condanna il GF Vip su Nardi e attacca Dayane e Adua: “Tutto finto” - infoitcultura : GF Vip, trovato farmaco per l'anoressia in casa, Rosalinda e Dayane spiazzate: “Ora che faccio?” (VIDEO) -