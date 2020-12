Conte | stop ritardi e polemiche sul Recovery | discutere nel merito

Leggi su agi

(Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI - Il pressing di Italia Viva, un virus ‘modificato' che affossa i mercati e due giornate di confronto con le forze di maggioranza per trovare il punto di caduta sul piano nazionale di ripresa e resilienza. In questosto Giusepperilancia ilFund nell'agenda di governo e ne ‘puntella' le fondamenta. L'Europa ci guarda, in gioco c'è la credibilità del Paese. Quindi,ma nele a ritmo serrato per arrivare ad una sintesi efficace. Le premesse del capo del governo. L'ultima parola, poi, sarà del Parlamento, vero e unico 'giudice' di un progetto nazionale. Questo il finale. A poche ore dal confronto a Palazzo Chigi con Pd e M5s - domani sarà la volta di Iv e Leu – sul piano per investire i 209 miliardi destinati all'Italia dall'Unione europea, il presidente del ...