Benevento, torna il progetto Unicef: "Adotta una pigotta" Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Come da tradizione anche per queste festività natalizie torna il progetto Unicef "Adotta una pigotta". A Benevento il Lions Club Benevento Host ha aderito all'iniziativa Adottando delle pigotte realizzate dal laboratorio Unicef Comitato di Benevento coordinato dalla professoressa Angela D'Esposito. Le pigotte Unicef sono state donate all'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento. "Abbiamo deciso di donare una pigotta alle madri del reparto di neonatologia – spiega Tiziana Ferro presidente Lions Club Host Benevento – poiché sono custodi della vita ed Adottare una ...

